台湾股市：小幅收跌0.4%至一个半月新低，国安基金喊护盘缓和恐慌氛围

路透台北11月16日 - 台湾股市周一小幅收跌0.41%至一个半月新低，交易员表示，由于法国巴黎遭逢恐怖攻击，造成市场恐慌、指数一度重挫逾1%，但因国安基金表态护盘增强市场信心，逐渐收敛跌幅到8,300点附近。

台湾加权股价指数 收跌0.41%，报8,295.40点，创一个半月收盘低位，前波低位为9月30日的8,181.24点。今日成交初值 为808.03亿台币，上交易日修正后为781.55亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日指出，原本台股指数趋跌到8,344点季线附近就有机会反弹，但遭遇法国巴黎恐攻事件而欲振乏力，惟国安基金声明护盘恢复市场信心，令终场跌幅明显收敛。

〞国安基金有喊护盘，市场信心恢复。〞他说。

至于台指期将于周三结算，他表示，目前外资在台指期仍偏多操作，只要外资在台指期布局未明显翻空，周三结算前台股料在季线附近打底，明日料在8,200-8,400点附近盘整。

此外，台新投信认为，法国恐攻事件造成国、内外股市动荡，但依过去经验，恐攻事件影响市场多属短期，最晚一周内可回稳，研判此事件反营造短线买点，短线上台股盘势已由盘坚转为箱型波动，推估将在季线至半年线之间震荡整理。

当地媒体工商时报引述财政部次长兼国安基金操盘手吴当杰指出，今天将从股市资金是否大幅移动、台股开盘前的日韩股市表现、以及期货动向对现货市场牵动情况等三大指标，全面戒备法国恐攻事件对台股的影响。