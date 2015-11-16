芯片产业：中国紫光集团未来五年将投470亿美元打造芯片帝国

路透北京/香港11月16日 - 中国清华紫光集团董事长赵卫国周一称，未来五年公司将投资3,000亿人民币(470亿美元)打造全球第三大芯片厂商。

赵卫国在接受路透采访时表示，紫光集团正在与一家美国的芯片产业相关公司进行谈判。紫光集团由中国著名学府清华大学控股。

赵卫国还表示，该项交易最早或在本月末敲定，不过他拒绝透露相关细节，称不太可能收购多数股权，因这对美国政府来说过于“敏感”。