芯片产业：中国紫光集团未来五年将投470亿美元打造芯片帝国

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京/香港11月16日 - 中国清华紫光集团董事长赵卫国周一称，未来五年公司将投资3,000亿人民币(470亿美元)打造全球第三大芯片厂商。
赵卫国在接受路透采访时表示，紫光集团正在与一家美国的芯片产业相关公司进行谈判。紫光集团由中国著名学府清华大学控股。
赵卫国还表示，该项交易最早或在本月末敲定，不过他拒绝透露相关细节，称不太可能收购多数股权，因这对美国政府来说过于“敏感”。
紫光集团也搁置了投资台湾科技公司的计划，因存在监管障碍。之前紫光曾同意收购台湾力成 股份，并对更多跨海峡两岸的交易表现出兴趣。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”