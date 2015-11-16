全球金属：智利国家铜业公司将明年中国长单升水下调至三年低点--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我们很惊讶，给出的报价好低，”一家跨国贸易公司的交易员说。
“这有可能改变游戏格局，买家需要想的是他们应该买多少，而不是少买多少。”
上述交易员说，许多中国买家原本计划，如果Codelco给出的升水超过110美元，他们就大幅度减少2016年的定期合同购买量，因为中国明年的需求预计将疲弱。
这位交易员补充表示，但现在，买家们的订购量可能会超过原计划，因为报价低于预期。
市场本就普遍预期Codelco会降低2016年对中国的长单升水，因为之前已下调对欧洲客户的升水至每吨92美元。
不过，业内几乎没人预期Codelco报出的升水会低于日本卖家给中国的升水105美元。
交易员称，Codelco的报价显示它接受了中国需求疲弱的事实。
不过，Codelco的升水仍高于最近进口现货铜每吨80-90美元的升水。(完) (编译 李婷仪/白云; 审校 王洋/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”