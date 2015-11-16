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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 14:35 BJT

中国经济：发改委批复建设安徽合肥-安庆铁路，总投资334亿元

路透北京11月16日 - 中国国家发改委日前批复同意建设安徽合肥至安庆铁路，项目总投资334亿元人民币，以完善区域路网布局，促进皖江城市带开发。

发改委网站周一刊登通知称，资本金占总投资的50%，计167亿元，安徽省承担资本金的80%（含征地拆迁费用），其余资本金由中国铁路总公司使用铁路发展基金等解决；资本金以外的资金使用国家开发银行 等国内银行贷款。

该线路自新合肥西站引出，终点至新安庆西站，正线全长162.58公里，为设计速度350公里/小时的高速铁路。同时修建宁西货车外绕线51.55公里、合九货车联络线32.8公里等相关工程。（完）

欲览发改委通知全文，请点击发改委网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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