中国经济：发改委批复建设安徽合肥-安庆铁路，总投资334亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月16日 - 中国国家发改委日前批复同意建设安徽合肥至安庆铁路，项目总投资334亿元人民币，以完善区域路网布局，促进皖江城市带开发。
发改委网站周一刊登通知称，资本金占总投资的50%，计167亿元，安徽省承担资本金的80%（含征地拆迁费用），其余资本金由中国铁路总公司使用铁路发展基金等解决；资本金以外的资金使用国家开发银行 等国内银行贷款。
该线路自新合肥西站引出，终点至新安庆西站，正线全长162.58公里，为设计速度350公里/小时的高速铁路。同时修建宁西货车外绕线51.55公里、合九货车联络线32.8公里等相关工程。（完）
欲览发改委通知全文，请点击发改委网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”