日本债市：公债价格涨跌互见，其中公债期货受股市下跌支撑而微幅收高

法国战机周日向叙利亚境内的伊斯兰国(Islamic State, IS)目标发动空袭，欧洲各国警察扩大对巴黎恐怖袭击事件的调查。

10年期日本现货公债收益率 上升0.5个基点，至0.305%，稍早一度跌至近三周低位0.295%。若跌破该道关卡，将来到4月以来最低水准。

20年期日债收益率 跌0.5个基点至1.070%，稍早低见1.060%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.010%

五年期公债 0.040% +0.5 0.035%

10年期公债 0.305% +0.5 0.300%

20年期公债 1.070% -0.5 1.075%

30年期公债 1.385% -0.5 1.390%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.49 +0.01 148.48

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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