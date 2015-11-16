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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 14:56 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元下跌，避险情绪弥漫

0643 GMT

* 欧元/美元跌0.44%，美元/日圆小跌0.17%，美元/人民币上涨0.15%

* 日股日经指数下挫1.04%，沪综指小涨0.03%(开盘下跌1.6%)，恒生指数跌1.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.36%

* 美国10年期公债收益率(殖利率)报2.24%，伦敦期铜跌0.81%，布兰特原油期货涨0.83%，美国原油期货涨0.59%，现货金上涨1.14%

* 日本经济第三季堕入衰退，安倍经济学面临考验

* 法国战机空袭叙利亚境内伊斯兰国目标，巴黎恐袭调查扩大 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 白云)

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