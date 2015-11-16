《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元下跌，避险情绪弥漫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0643 GMT
* 欧元/美元跌0.44%，美元/日圆小跌0.17%，美元/人民币上涨0.15%
* 日股日经指数下挫1.04%，沪综指小涨0.03%(开盘下跌1.6%)，恒生指数跌1.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.36%
* 美国10年期公债收益率(殖利率)报2.24%，伦敦期铜跌0.81%，布兰特原油期货涨0.83%，美国原油期货涨0.59%，现货金上涨1.14%
* 日本经济第三季堕入衰退，安倍经济学面临考验
* 法国战机空袭叙利亚境内伊斯兰国目标，巴黎恐袭调查扩大 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”