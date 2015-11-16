香港热股：恒投证券午盘中段股价跌逾8%，一非执行董事接受组织调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月16日 - 于内蒙古注册的中国中小型券商--恒投证券（国内称恒泰证券） 周一午盘中段股价跌逾8%并创上市新低，因稍早公布一名非执行董事正在接受组织调查。
恒投证券中午在联交所一份声明中称，其非执行董事鞠瑾目前正在国内接受组织调查，但强调该公司及各子公司生产经营一切正常。
消息拖累该股午盘跌幅扩大，香港时间15:02，跌8.4%，报3.62港元，为自10月中上市以来新低；大市恒生指数 则跌1.6%。
上市文件显示，现年51岁的鞠瑾于2008年11月加入恒投证券，现时负责参与制订公司及业务策略以及重大事项的决策。
鞠瑾同时是深圳上市、以商务地产为主业的金融街控股 董事兼副董事长。据金融街控股在深交所的声明称，鞠瑾以及另一名董事兼名誉董事长王功伟正在接受组织调查。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”