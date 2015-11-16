全球金市：金价上涨1%，受巴黎遭恐袭后出现的避险买盘提振

巴黎周五发生系列恐怖袭击事件，导致逾130人死亡，法国随后在叙利亚境内向声称对该事件负责的伊斯兰国发动空袭。

在土耳其举行的20国集团会议上，美国总统奥巴马誓言要加大力度消灭伊斯兰国，并阻止其再次发动类似的恐怖袭击。欧盟领导人敦促俄罗斯将军事行动的重点放在极端派伊斯兰势力。

“周末巴黎这起恐怖事件之后的避险买盘，今天早上推升了金价，” MKS Group交易员Sam Laughlin称。

他指出，全球情势的不确定性本周应会协助金价上扬，上档目标为续升至1,095及1,100美元。

亚洲股市及美国股指期货周一下跌，欧元跌至六个半月底点。

现货银 、铂金 及钯金 皆各上涨逾1%。(完)

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