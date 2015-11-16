全球金市：金价上涨1%，受巴黎遭恐袭后出现的避险买盘提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
巴黎周五发生系列恐怖袭击事件，导致逾130人死亡，法国随后在叙利亚境内向声称对该事件负责的伊斯兰国发动空袭。
在土耳其举行的20国集团会议上，美国总统奥巴马誓言要加大力度消灭伊斯兰国，并阻止其再次发动类似的恐怖袭击。欧盟领导人敦促俄罗斯将军事行动的重点放在极端派伊斯兰势力。
“周末巴黎这起恐怖事件之后的避险买盘，今天早上推升了金价，” MKS Group交易员Sam Laughlin称。
他指出，全球情势的不确定性本周应会协助金价上扬，上档目标为续升至1,095及1,100美元。
亚洲股市及美国股指期货周一下跌，欧元跌至六个半月底点。
现货银 、铂金 及钯金 皆各上涨逾1%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 白云/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”