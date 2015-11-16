中国证券：平安证券携eToro进军社交投资领域，助客户拓境外投资新途径

路透上海11月16日 - 中国平安 旗下平安证券周一宣布，其与全球领先的社交投资网络e投睿(eToro)启动战略合作，平安证券将协助eToro的业务落地中国，未来合适的中国投资者将有望通过eToro的社交投资平台参与全球金融投资市场。

根据合作框架，平安证券将提供本土支持，帮助eToro在中国市场获得快速成长；同时，eToro也将向平安证券的用户全面开放其社交投资平台。eToro中国版社交投资平台预计于2016年上线。

公司新闻稿称，平安证券与eToro的战略合作，可以帮助有海外资产配置需求的合适中国投资者便捷地在国内享受社交投资的全新体验，这些投资者还将有望通过eToro在全球范围内交易外汇、商品、指数和股票等，实现全球资产配置。

“eToro和平安的战略合作，将为我们的客户带来一个创新性的金融平台，”平安证券副总经理蔡新发表示，eToro所提供的独特的社交投资模式，让交易和投资变得简单、有趣，通过利用群众的智慧和透明化的平台管理，用户可以从中大大受益。

eToro使每位投资者能实时查看、跟进并自动复制其他投资者的行为。在本次合作中，平安与eToro双方将探索在中国市场实现“复制交易”的创新交易方式，eToro提供相关的技术、平台和经验方面的支持。

eToro成立于2007年，是全球最大的社交投资网络，遍及全球140多个国家，在全世界拥有超过450万名注册用户。截止11月15日，在eToro平台上累计进行的交易已经超过1.69亿笔，交易额超过15亿美元。

去年12月，eToro获得来自中国平安 、德国商业银行 、俄罗斯联邦储蓄银行价值2,900万美元的融资。稍早，中国平安旗下平安一账通已与eToro展开合作。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)