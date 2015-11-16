国际油市：油价小幅走高，因法国对叙境内伊斯兰国目标发动空袭

布兰特原油期货 报每桶44.79美元，上涨0.32美元，此前未能突破每桶45美元阻力。

交易商表示，油价主要是受市场气氛推升，法国对叙利亚境内伊斯兰国(Islamic State, IS)目标发动大规模空袭，作为对巴黎恐怖攻击的回应后，溢价反应至油价。

“法国开始加大参与对抗叙利亚境内伊斯兰国组织。这仅微幅推升油价，阻止空头动能延续。”新加坡辉立期货的Daniel Ang表示。

不过大致来说，油市更加关注的似乎是偏空的基本面，多数分析师表示，油价将因库存位于高档及经济成长放缓而持续承压。

“我们的看法偏向负面(直至明年上半年)。宏观面的阻力仍在，原油库存也还在累积，”摩根士丹利表示。(完)

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