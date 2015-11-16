台湾债市：10年公债殖利率微幅收扬，因追价意愿低令法国恐攻影响有限

* 10年公债殖利率微幅收扬 * 法国恐攻事件追价意愿低 * 明日104/12殖利率区间暂看1.17-1.20% 路透台北11月16日 - 台湾指标10年期公债104/12 殖利率周一微幅收扬。 交易员指出，由于法国巴黎爆发恐怖攻击事件，美债殖利率受避险资金涌入而重挫，带动盘 初104/12殖利率一度趋跌，但追价意愿低弱令该券殖利率跌幅收敛并翻转至平盘上方。 他们表示，短线104/12交投较显清淡，主因该券殖利率已趋近初次标售利率的1.168%压 力区，且周五起又有另一档增额券即将展开发行前交易，市场不敢在此时对该券筹码着墨太 多，导致追价力道有限。 〞一个是地板、一个是天花板，两个隔不到半层楼，趴着就中枪。〞一位大型证券台债 交易员说。 他并称，10年公债104/12初次标售利率落在1.168%算是地板，而该券第一次增额券发行 利率为1.199%算是天花板，造成该券殖利率就在这个窄幅区间游走，量缩静待周五第二次增 额券展开发行前交易释出方向指引。 至于指标五年券104/13 盘初殖利率跌幅也略见缩小。交易员指出，第四季 五年券筹码相对较少也较集中，殖利率较有机会探低，今日盘中低位来到0.75%创该券发行 来新低。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.75-0.78%；10年公债104/12期则在 1.17-1.20%。 美国公债价格周五上涨，收益率触及一周最低水准，因弱于预期的美国零售销售数据和 生产者物价指数(PPI)巩固了美国经济成长缓慢和通胀温和的观点。指标10年期公债 US10Y T=RR价格最新升13/32，收益率报2.273%，较周四尾盘下跌5个基点。 此外，台湾股市周一小幅收跌0.41%至一个半月新低，交易员表示，由于法国巴黎遭逢 恐怖攻击，造成市场恐慌、指数一度重挫逾1%，但因国安基金表态护盘增强市场信心，逐渐 收敛跌幅到8,300点附近。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.45 0.7610% *0.7500-0.7660% 12.00 10 104/12 +0.38 1.1838% 1.1725-1.1849% 72.00 注*：创该券发行以来新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1838 5 104/13 0.7610 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.4300 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)