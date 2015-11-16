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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 15:40 BJT

台湾债市：10年公债殖利率微幅收扬，因追价意愿低令法国恐攻影响有限

* 10年公债殖利率微幅收扬
    * 法国恐攻事件追价意愿低
    * 明日104/12殖利率区间暂看1.17-1.20%

    路透台北11月16日 - 台湾指标10年期公债104/12 殖利率周一微幅收扬。
交易员指出，由于法国巴黎爆发恐怖攻击事件，美债殖利率受避险资金涌入而重挫，带动盘
初104/12殖利率一度趋跌，但追价意愿低弱令该券殖利率跌幅收敛并翻转至平盘上方。
    
    他们表示，短线104/12交投较显清淡，主因该券殖利率已趋近初次标售利率的1.168%压
力区，且周五起又有另一档增额券即将展开发行前交易，市场不敢在此时对该券筹码着墨太
多，导致追价力道有限。
    
    〞一个是地板、一个是天花板，两个隔不到半层楼，趴着就中枪。〞一位大型证券台债
交易员说。
    
    他并称，10年公债104/12初次标售利率落在1.168%算是地板，而该券第一次增额券发行
利率为1.199%算是天花板，造成该券殖利率就在这个窄幅区间游走，量缩静待周五第二次增
额券展开发行前交易释出方向指引。
    
    至于指标五年券104/13 盘初殖利率跌幅也略见缩小。交易员指出，第四季
五年券筹码相对较少也较集中，殖利率较有机会探低，今日盘中低位来到0.75%创该券发行
来新低。
    
    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.75-0.78%；10年公债104/12期则在
1.17-1.20%。 
    
    美国公债价格周五上涨，收益率触及一周最低水准，因弱于预期的美国零售销售数据和
生产者物价指数(PPI)巩固了美国经济成长缓慢和通胀温和的观点。指标10年期公债 US10Y
T=RR价格最新升13/32，收益率报2.273%，较周四尾盘下跌5个基点。  
     
    此外，台湾股市周一小幅收跌0.41%至一个半月新低，交易员表示，由于法国巴黎遭逢
恐怖攻击，造成市场恐慌、指数一度重挫逾1%，但因国安基金表态护盘增强市场信心，逐渐
收敛跌幅到8,300点附近。   
 
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   -0.45      0.7610%  *0.7500-0.7660%      12.00
  10     104/12                   +0.38      1.1838%   1.1725-1.1849%      72.00
    注*：创该券发行以来新低。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
          
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1838
          5      104/13                        0.7610
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                        0.4300
 (完)             

 (记者 詹静宜  审校 曾祥进)

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