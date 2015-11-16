中国外汇：原外管局官员称可实行强势人民币政策，但不等于升值-财新网

路透北京11月16日 - 原中国外管局官员管涛日前表示，从中长期来看，中国可以学习借鉴美国过去20年实行的强势美元政策框架，实行强势人民币政策。但强势人民币政策不等于人民币升值政策，当内部平衡外部平衡发生冲突时，应该通过灵活的汇率政策，给货币政策松绑。

财新网援引中国金融40人论坛高级研究员管涛上周五在中国金融学会2015学术年会上的讲话指出，中国采取类似汇率政策的基础，是要实行真正的、有管理的浮动汇率制度安排；要寻找合适的机会，以平稳的方式让央行退出外汇市场常态性干预；要让人民币币值可涨可跌，境内外价格趋于一致，而干预只是例外情况。

他认为，强势人民币政策不等于人民币升值政策，尤其是人民币的单边升值，应让汇率根据基本面的变化上下浮动；汇率水平的变化应该是其他政策作用的结果，不要作为预设的政策目标；汇率政策不应该把币值的升贬作为目标，应该让其随其他政策的调整而调整。

他指出，1995年，美国在经历了卢浮宫协议试图扭转美元贬值趋势失败之后，克林顿总统任内的第二任财长鲁宾提出“强势美元政策框架”。鲁宾和其他美国高层官员并未解释，什么是强势美元政策的汇率水平。但是有解释认为，该政策的策略是把自己的事情做好，来维护美元的主导地位：对内平衡优先，经济好则货币强。

美国对于采取量化宽松政策的解释也是，因为要稳国内经济、稳金融市场，才采取量化宽松，而不是竞争性贬值。在此过程中，负责美国汇率政策的财政部也没有让美联储为维护美元币值采取干预措施，美元在此期间也有涨有跌。 管涛强调，从政策层来说，不应该把汇率水平作为目标。至于采取其他政策导致汇率水平变化，这应该是由市场人士去分析。