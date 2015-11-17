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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：11月17日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月17日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期5,479.50亿台币。
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。
    ----------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 2兆(万亿)4,313.25亿台币：
             11/18                1,447.30亿台币
             11/19                1,881.50亿台币
             11/20                  576.50亿台币
             11/23                  453.05亿台币
             11/24                  541.00亿台币
             11/25                4,621.50亿台币
             11/26                1,244.20亿台币
             11/27                  271.00亿台币
             11/30                2,707.00亿台币
             12/01                5,742.20亿台币
             12/02                2,351.50亿台币
             12/03                2,476.50亿台币
 
  --公债付息共32.152905亿台币。

   11/18     93甲9期11息              10.50亿台币
   11/24     88甲2期17息              16.50亿台币
   11/26    103甲16期1息           5.152905亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：   
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)  
     
    注：*表新增或更新。(完)    

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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