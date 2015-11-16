《独家新闻》中国紫光集团计划五年内豪掷470亿美元，欲成芯片业老三

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**无生产DRAM芯片的计划**
赵卫国表示，紫光集团正在与一家“世界级的芯片巨擘”就在中国合作成立一家新芯片生产厂进行谈判。此举有望帮助紫光集团获得生产存储芯片所需的知识产权。紫光集团去年的营收约为123亿元人民币。
这家投资规模将为900亿元人民币的生产厂将帮助满足迅速增长的NAND存储芯片需求。
赵卫国表示，公司目前没有生产DRAM芯片的计划。DRAM是指主要用于个人电脑中的动态随机存取记忆体。
“我们必须一步一步来。”
紫光集团也搁置了投资台湾科技公司的计划，因存在监管障碍。之前紫光曾同意收购台湾力成股份，并对更多跨海峡两岸的交易表现出兴趣。
行业分析师之前预计，紫光集团将在台湾进行进一步的投资，这令台湾方面担心，其芯片行业将成为大陆政府打造世界级芯片生产商计划的牺牲品。
“法规不允许这么做，因此(和台湾企业)磋商有什么意义呢？”赵卫国说，并称紫光集团正专注于在美国投资。
全球存储芯片市场图表：link.reuters.com/zep25w (完) (编译 王洋/刘秀红/汪红英；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”