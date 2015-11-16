更新版 1-中国汇市：人民币收升逆转早盘弱势，疑似干预增强并拉涨离岸市场

* 人民币收升逆转早盘弱势，因大行结汇力道强 * 中间价十连跌至逾一个半月新低 * 在岸市场转弱为升，拉涨离岸市场暴涨 * IMF官员强化人民币加入SDR预期，但市场反应冷淡 * 大行无明显操作，市场方向不明成交清淡 (新增收盘报价) 路透北京11月16日 - 人民币兑美元即期 周一微升，逆转早盘弱势行情。虽 中间价已连十日下跌，但市场依然没有明确方向，一直揣摩监管层意图而行。交易员称，周 末IMF（国际货币基金组织）主席关于人民币加入SDR（特别提款权）的讲话在预期之中，对 市场影响不大，但午后中资大行入场结汇，逆转早盘弱势，并强势拉涨离岸人民币。 他们指出，早盘市场动静亦很小，情绪偏谨慎，基本面作用下，人民币一度小幅走弱， 但午盘后在岸市场持续出现中资大行结汇支撑，人民币强势上行，其他参与者和离岸市场跟 风快速拉涨离岸人民币。 “市场一度都没有流动性，做市商砸一波（美元）就下20-30个点，bid和offer之间最 大差50-60个点，...感觉近期6.3850是一个坎。”一外资行交易员指出。 离岸人民币兑美元 周一午盘再度上演“V”字行情，从盘中低点6.4203元一度 急涨354个点子至6.3850，市场重燃中国央行干预揣测；然未见明显干预迹象，下午盘中汇 价又回落至6.40左右，与在岸价差则由约400点收敛至300点以内。 交易员指出，上周末巴黎的恐怖袭击对市场有一定影响，若欧元进一步恶化，美元作为 避险工具可能进一步走强，但对人民币直接影响有限。短期还是等待IMF宣布人民币加入SDR 后的走势，以及美联储加息决议。 对于人民币一旦加入SDR的篮子，交易员称，这对人民币未来的国际地位是有所利好， 中长期利好人民币币值，但短期对人民币升值的提振作用甚微，影响人民币短期走向的因素 比如美联储升息预期等还是偏利空。 上周五（11月14日）IMF总裁拉加德称支持将人民币纳入储备货币篮子的提议，执委会 将在11月30日开会讨论。 中国央行周日公布，10月金融机构外汇占款增加129亿元人民币，扭转此前连续四个月 减少势头。当月央行口径外汇占款也走出八连降，增加533.37亿元。 全球汇市方面，欧元兑日圆周一跌至六个半月低位，兑美元也触及近七个月最低，因巴 黎发生的恐怖袭击事件导致全球避险情绪升温，令投资者对欧元保持谨慎。 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3680。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3724 6.374 0.03% 中间价 6.375 6.3655 -0.15% 成交额 139.3亿美元 150亿美元 日内波动幅度(pips) 197 日高6.3611 日低6.3808 今年以来升贬幅度 -2.64% 2005年汇改以来升贬幅度 29.88% 1年期美元/人民币掉期 +1,200 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3939 6.4051 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.5675 6.581 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/李文科; 审校 曾祥进)