投行观点：人民币加入SDR是大概率事件，国际化临近新里程碑-中金

路透北京11月16日 - 中国知名投行--中金公司周一称，人民币加入SDR是大概率事件，其影响短期不明朗，中期是确定的升值因素，并将长期影响人民币需求和中国金融自由化进程。

中金公司最新发布《人民币国际化临近新的里程碑|SDR评审前瞻》报告指出，人民币已满足SDR货币硬性标准，且不构成对美元的挑战。由出口测算，人民币加入篮子可获得14~16%的权重，但不排除接纳人民币加入可能会附带一定条件或给予较低权重。

以下是报告全文要点摘录：

人民币国际化正临近一个新的里程碑。IMF工作人员日前已向执董会提交特别提款权（SDR）货币篮子的评估报告并建议将人民币纳入篮子。总裁拉加德发表声明，表示支持该评估结论，但仍须由执董会于11月30日召开评审会议正式决策。

我们认为，人民币此次评审中加入SDR篮子已是大概率事件：

SDR货币的硬性标准人民币已经达到，相关技术条件也基本符合。人民币满足出口门槛要求，可自由使用指标相对较高、且已得到评估报告的认可。IMF也肯定了人民币国际化的整体进展，并持前瞻性视角。官方机构使用人民币已无准入限制，所适用的汇率和利率也已市场化。

人民币不构成对美元的挑战，而人民币国际化有利于中美经济平衡。国际经济活动对美元的过度依赖以及由此造成的贸易失衡对美国亦是一种负担。中国对美国贸易持续顺差，并不断积累美国国债。人民币国际化可自然地纠正中美贸易失衡。

按现行方法计算，人民币加入篮子可获得14~16%的权重。权重应根据出口份额和外储份额加权计算，人民币缺乏外储份额数据，该测算仅考虑了出口指标，是一个基本参照。最终确定尚需执董会判断，不排除接纳人民币加入可能会附带一定条件或给予较低权重。

人民币加入篮子有重要象征意义。若被接纳，它将是后布雷顿森林体系时代第一个真正新增的、第一个来自发展中国家的、也是第一个按可自由使用标准加入的SDR货币。IMF成员国将通过所持SDR自动形成对人民币约392亿美元的敞口（按14%权重计算）。以SDR计价的资产和负债将面临重估，包括IMF贷款，SDR利率也会被抬高。此后，中国可以人民币向IMF提供资金、参与危机救助及其他运营。简之，加入篮子会确定地增加人民币在IMF机制内的使用。

加入篮子对人民币汇率的短期影响尚不明朗，但在中期是个确定的升值因素。在短期，市场可能因此振奋，在预期充分的情况下，也可能转为短期走弱的压力。在中期，作为储备货币使用的增加将为人民币提供一个支撑。我们维持2016年底汇率预测在6.5元/美元不变。

SDR地位类似于信用评级，获得该“评级”将直接或间接增加对人民币资产、尤其安全资产的需求。而且这是一个小份额对应大体量的故事：人民币在国际储备中的份额到2020年有望达到7.8%，约合7.1万亿元。相比之下，中国国债存量仅9.2万亿元。

更重要的，中国加入SDR篮子的努力已转化为一个不可逆的金融自由化过程，将对中国经济产生深远影响。虽然一些改革措施出台的背景是解决加入篮子的技术障碍，但由此形成的改革与开放之格局对中国金融业的影响堪比当年加入WTO对实体经济的推动作用。即便人民币此次未能加入篮子，已推出的改革措施也已不可能回头。