台湾汇市：台币收创一个半月低位，因巴黎恐袭打压与外资汇出

* 台币连八贬创一个半月低位，因巴黎恐袭与外资汇出 * 出口商趁机抛汇，离岸人民币走强支撑台币 * 台币明日实质交易区间暂看32.750-32.900 路透台北11月16日 - 台币兑美元 周一收贬1.14角，为第八日收低并创一个半 月低位。交易员表示，主要因巴黎遭恐怖攻击，投资人对美元避险需求升温以及外资偏向 汇出影响。 汇银人士指出，台币今日随韩元等多数新兴亚洲货币下跌，不过出口商的抛汇卖压， 以及午后离岸人民币兑美元 一度大涨，也拉动台币脱离低位，但尾盘央行仍作价 压低台币。 〞出口商卖得很开心，量不算小。〞一位公股银行交易主管说。 汇银人士认为，虽然今日央行尾盘将台币掼压贬破33.0，不过在美国还没升息、台湾 还没降息下，实质交易仍难脱区间整理。 另一公股银行交易员指出，未来情势还是对美元有利，因此台币兑美元实质交易区间 将缓步走贬。 台币兑美元今日收在33.022，前低为10月2日的33.156。 今日台币实质交易区间在32.782-32.870，上日在32.670-32.707。交易人士预估，明 日台币区间料在32.750-32.900。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价收敛 。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.800/32.820，上日收在32.850。 多数新兴亚洲货币周一下跌，巴黎的恐怖袭击和日本低迷的经济数据使投资者逃离风 险较高资产。韩元兑美元 国内收贬报1,174.1，上周五收在1,163.8。 台湾股市周一小幅收跌0.41%至一个半月新低。 台湾证券交易所周一资料 显示，外资及陆资在台股卖超92.98亿台币，连七个交易日卖超共计691.03亿台币；上交易 日为卖超116.07亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 报价 量 亿美 元 台北外汇经纪公 33.022 32.908 32.760-33.022 32.940 8.28 5.19 司 元太外汇经纪公 33.020 32.906 32.778-33.020 32.942 3.51 3.46 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.030/0.045 0.075/0.095 美元/台币六个月期 -0.005/0.020 0.040/0.070 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)