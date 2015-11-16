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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 17:24 BJT

台湾汇市：台币收创一个半月低位，因巴黎恐袭打压与外资汇出

* 台币连八贬创一个半月低位，因巴黎恐袭与外资汇出
    * 出口商趁机抛汇，离岸人民币走强支撑台币
    * 台币明日实质交易区间暂看32.750-32.900

    路透台北11月16日 - 台币兑美元 周一收贬1.14角，为第八日收低并创一个半
月低位。交易员表示，主要因巴黎遭恐怖攻击，投资人对美元避险需求升温以及外资偏向
汇出影响。
    
    汇银人士指出，台币今日随韩元等多数新兴亚洲货币下跌，不过出口商的抛汇卖压，
以及午后离岸人民币兑美元 一度大涨，也拉动台币脱离低位，但尾盘央行仍作价
压低台币。
    
    〞出口商卖得很开心，量不算小。〞一位公股银行交易主管说。
    
    汇银人士认为，虽然今日央行尾盘将台币掼压贬破33.0，不过在美国还没升息、台湾
还没降息下，实质交易仍难脱区间整理。
    
    另一公股银行交易员指出，未来情势还是对美元有利，因此台币兑美元实质交易区间
将缓步走贬。
    
    台币兑美元今日收在33.022，前低为10月2日的33.156。

    今日台币实质交易区间在32.782-32.870，上日在32.670-32.707。交易人士预估，明
日台币区间料在32.750-32.900。
        
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价收敛
。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.800/32.820，上日收在32.850。 
    
    多数新兴亚洲货币周一下跌，巴黎的恐怖袭击和日本低迷的经济数据使投资者逃离风
险较高资产。韩元兑美元 国内收贬报1,174.1，上周五收在1,163.8。 
    
    
    台湾股市周一小幅收跌0.41%至一个半月新低。 台湾证券交易所周一资料
显示，外资及陆资在台股卖超92.98亿台币，连七个交易日卖超共计691.03亿台币；上交易
日为卖超116.07亿台币。
    
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 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价    成交   上日 
                       报价                                          量  
                                                                   亿美  
                                                                     元  
 台北外汇经纪公      33.022      32.908   32.760-33.022  32.940    8.28    5.19
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      33.020      32.906   32.778-33.020  32.942    3.51    3.46
 司                                                                      
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期              0.030/0.045         0.075/0.095
 美元/台币六个月期              -0.005/0.020        0.040/0.070
 (完)
        
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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