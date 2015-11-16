欧元债市：欧元区公债收益率下滑，受巴黎恐怖袭击事件冲击

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“恐怖袭击之后...风险资产可能继续疲弱的交投基调，至少暂时如此。”RBC首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik说。
尽管袭击事件的社会和经济影响或许还不明朗，但分析师预计只会对市场造成短期影响。
周一将公布的数据料显示欧元区10月的年通胀率为零，支持欧洲央行12月3日会议上可能降息或扩大购债计划的押注。
欧洲央行总裁德拉吉、副总裁冈斯坦西欧等欧洲央行官员周一将发表讲话，料将维持温和立场。
多数低评级欧元区公债收益率降幅没有可比德债来得大，一些公债表现引人注目。
葡萄牙10年期公债收益率 降5个基点至2.73%，评等机构DBRS周五确认该国的投资级评等，保证了该国公债仍符合欧洲央行购债标的资格。
希腊10年期公债收益率 降2个基点至7.31%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红/张若琪 审校 李婷仪/张涛)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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