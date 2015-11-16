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市场报道 | 2015年 11月 16日 星期一 16:42 BJT

《汇市简讯》欧元轧空上涨，接近0.71英镑

0821 GMT
    
    * 欧元轧空，由0.7025英镑起涨，上升0.005英镑
    * 周五巴黎的恐怖攻击后，0.7025英镑为亚洲时段的三个月低点
    * 0.71英镑处有卖压。周五伦敦早盘高点为0.7098，10日移动均线切
入位在0.7096
    * 0.7108为11月12日高点以及11月6/9日低点 (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 张涛)

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