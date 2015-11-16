《汇市简讯》欧元轧空上涨，接近0.71英镑

0821 GMT * 欧元轧空，由0.7025英镑起涨，上升0.005英镑 * 周五巴黎的恐怖攻击后，0.7025英镑为亚洲时段的三个月低点 * 0.71英镑处有卖压。周五伦敦早盘高点为0.7098，10日移动均线切 入位在0.7096 * 0.7108为11月12日高点以及11月6/9日低点 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张涛)