金属期市：铜价刷新六年低位，受巴黎攻击事件影响

尤其对于金属来说，美元走强将增加其他货币持有者购买金属的成本，同时避险情绪弥漫也打压市场交投。不过市场仍期待，中国经济复苏将在明年提振市场。

“在房地产、电力和家用电器行业需求复苏的迹象带动下，铜价将找到支撑，”Argonaut Securities在一份报告中说。

0748GMT，伦敦金属交易所(LME) 三个月期铜下跌0.9%至每吨4,782.50美元，之前曾一度跌至2009年7月以来最低位的每吨4,769美元。铜价上周连续第五周周线下跌，今年以来跌幅达25%。

上海期交所期铜 跌1.2%至每吨36,030元人民币，之前也创下六年低点。

全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)已将2016年中国期铜长单升水下调超过四分之一至三年低点。 这一消息令铜市人气恶化。

由于海外前景的不确定性损及国内企业投资，日本经济在7-9月连续第二个季度出现萎缩，让政策制定者面临更大压力，需要出台新的刺激举措以支撑脆弱不堪的经济。