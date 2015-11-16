《全球汇市》巴黎恐袭事件打压欧元走低，日圆和瑞郎则受青睐

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
法国战机周日向叙利亚境内的伊斯兰国(Islamic State, IS)目标发动空袭，欧洲各国警察扩大对巴黎恐怖袭击事件的调查。
“地缘政治风险升高，法国已经采取回应。我认为这应该会对欧元/日圆产生负面影响，”东京美银美林首席外汇策略分析师Shunsuke Yamada称。
日圆 对日本国内生产总值(GDP)数据反应不大。数据显示日本7-9月GDP下滑幅度大于预期，且为连续第二季经济萎缩。
三菱东京日联银行首席外汇策略分析师Minori Uchida指出，数据大致符合市场预期，不会明显改变日本政策展望。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0737 1.0777 -0.37 -11.24 1.2097
美元/日圆 122.75 122.62 +0.11 +2.57 119.68
欧元/日圆 131.83 131.87 -0.03 -8.94 144.77
美元/瑞郎 1.0063 1.0062 +0.01 +1.23 0.9941
英镑/美元 1.5200 1.5231 -0.20 -2.40 1.5573
美元/加元 1.3296 1.3322 -0.20 +14.44 1.1618
澳元/美元 0.7123 0.7129 -0.08 -12.79 0.8168
新西兰元/美元 0.6530 0.6544 -0.21 -16.25 0.7797
欧元/瑞郎 1.0807 1.0825 -0.17 -10.14 1.2026
欧元/英镑 0.7062 0.7061 +0.01 -8.94 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3192 9.3463 -0.29 -1.58 9.4688
美元/挪威克朗 8.6793 8.6743 +0.06 +16.16 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 刘秀红/张涛/汪红英/蔡美珍；审校 高琦/王洋)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)