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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 17:09 BJT

《全球汇市》巴黎恐袭事件打压欧元走低，日圆和瑞郎则受青睐

法国战机周日向叙利亚境内的伊斯兰国(Islamic State, IS)目标发动空袭，欧洲各国警察扩大对巴黎恐怖袭击事件的调查。

“地缘政治风险升高，法国已经采取回应。我认为这应该会对欧元/日圆产生负面影响，”东京美银美林首席外汇策略分析师Shunsuke Yamada称。

日圆 对日本国内生产总值(GDP)数据反应不大。数据显示日本7-9月GDP下滑幅度大于预期，且为连续第二季经济萎缩。

三菱东京日联银行首席外汇策略分析师Minori Uchida指出，数据大致符合市场预期，不会明显改变日本政策展望。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0737 1.0777 -0.37 -11.24 1.2097

美元/日圆 122.75 122.62 +0.11 +2.57 119.68

欧元/日圆 131.83 131.87 -0.03 -8.94 144.77

美元/瑞郎 1.0063 1.0062 +0.01 +1.23 0.9941

英镑/美元 1.5200 1.5231 -0.20 -2.40 1.5573

美元/加元 1.3296 1.3322 -0.20 +14.44 1.1618

澳元/美元 0.7123 0.7129 -0.08 -12.79 0.8168

新西兰元/美元 0.6530 0.6544 -0.21 -16.25 0.7797

欧元/瑞郎 1.0807 1.0825 -0.17 -10.14 1.2026

欧元/英镑 0.7062 0.7061 +0.01 -8.94 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3192 9.3463 -0.29 -1.58 9.4688

美元/挪威克朗 8.6793 8.6743 +0.06 +16.16 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 刘秀红/张涛/汪红英/蔡美珍；审校 高琦/王洋)
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