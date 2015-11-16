路透基点：台湾业成集团签署3亿美元贷款，规模高于初始目标--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，鸿海富士康科技集团部分控股的触控显示技术厂商业成集团于11月9日签署一项3亿美元三年期贷款，此贷款初始目标为2.5亿美元。
法国巴黎银行和额度代理行兆丰国际商业银行担任牵头行兼簿记行，还有其他15家银行参与了一般银团阶段。
General Interface Solution (GIS) Holding Ltd (Cayman)为贷款担保人。贷款分为两部分，A部分为1.5亿美元定期贷款，附两年延期选择权；B部分为1.5亿美元循环信贷。
贷款利率以三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)为基准 ，与借款人税前净利润率挂钩，加码160-200个基点不等。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor差距超过30基点，借款企业还将支付额外利息。
A部分贷款将分六次、每半年一次以非等额方式还款：第一至五次各还本金10%，第六次偿还50%。此外还有10个基点的承诺费。贷款资金用于再融资和运营资本。
该借款企业上一次进入市场是在2013年6月寻求一笔2.5亿美元的三年期贷款，结构与本案类似。当时这宗贷款的利率分别较Libor分别加码135个基点和130个基点，但最终未能完成。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”