台湾股市：期交所年底推出台币计价日本东证指数期货

路透台北11月16日 - 台湾期货交易所周一宣布，已取得东京证券交易所股价指数(Tokyo Stock Price Index，TOPIX)授权，预计在年底推出以台币计价的东证指数期货，此为台湾期货市场第一个挂牌的国外指数期货商品。

期交所表示，东证指数期货交易时间为上午8点至下午4点15分，涵盖日本东京证券市场完整交易时段，有利于交易人进行风险控管与部位调整。最后结算价亦采用与日本东证指数期货相同的特别报价(Special Quotation)，便于交易人进行跨市场间交易。