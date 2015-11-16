台湾股市：期交所年底推出台币计价日本东证指数期货

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月16日 - 台湾期货交易所周一宣布，已取得东京证券交易所股价指数(Tokyo Stock Price Index，TOPIX)授权，预计在年底推出以台币计价的东证指数期货，此为台湾期货市场第一个挂牌的国外指数期货商品。
期交所表示，东证指数期货交易时间为上午8点至下午4点15分，涵盖日本东京证券市场完整交易时段，有利于交易人进行风险控管与部位调整。最后结算价亦采用与日本东证指数期货相同的特别报价(Special Quotation)，便于交易人进行跨市场间交易。
期交所指出，不同于日本东证指数期货，期交所的台币计价东证指数期货挂有近月到期契约，除能符合目前台湾期货市场交易习惯，亦可提供交易人更多策略交易机会。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”