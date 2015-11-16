中国债市：中钢股份再度延长10中钢债回售登记期，此前已延期支付利息

路透上海11月16日 - 中国中钢股份有限公司周一晚间公告称，拟将“10中钢债” 回售登记截止日调整至12月16日。这是“10中钢债”今年再度延长回售登记期，该期债券的利息已被延期支付。

中钢股份并称，公司拟以所持上市公司中钢国际 的股票为债券追加质押担保，目前各相关方正在协商有关方案；中钢股份的最新公告未提及关于付息的进一步安排。

10中钢债于2010年10月发行，规模20亿元，期限七年，在第五年末附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。10中钢债投资人回售申请期初定为2015年9月30日至10月16日，原定行权日为10月20日。

根据规则，在行权日，中央结算公司对投资人选择回售部分的债券办理回售手续；对未回售部分按付息处理。如部分回售，则该债券继续流通；如全部回售，则该债券停止流通。在行权日次一工作日，中央结算公司通过中国债券信息网发布“含权债券履行结果公告”。

中钢股份10月公告，拟以所持有的中钢国际股票为“10中钢债”追加质押担保，并将债券回售登记期截止日延长至11月16日。 此后，中钢股份宣布将延期支付“10中钢债”本期利息，因新担保方案或影响回售。

中国中债资信评估有限责任公司此前发布的报告指出，中钢股份为“10中钢债”追加上市公司股票质押担保，但质押物流动性一般、价格波动性较大，现有可质押市值无法覆盖债券本息，同时该增信方式可行性不明确，因此该举措对本次债券偿付的保障能力存在不确定性。 （完）

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