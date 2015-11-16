亚洲橡胶：东京期胶下跌，受巴黎恐袭事件影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“在巴黎遭到恐怖袭击后，日经指数下跌，日圆上涨，这令期胶市场受到打击，”Nihon Unicom的总经理Hiroyuki Kikukawa说。
“这引发了投资者对全球经济放缓和大宗商品需求减弱的担忧，”他说。
日股周一跌至逾一周以来最低，市场交投淡静，上周五的巴黎恐怖袭击事件打压了风险偏好，导致出口、航空和旅游类股受到冲击。
美元兑日圆 最低跌至122.23日圆，为10个交易日以来最低，最新报122.53，上周末为122.62。
日圆对日本国内生产总值(GDP)数据反应不大。数据显示日本7-9月GDP下滑幅度大于预期，且为连续第二季经济萎缩。
“如果股市继续下跌，期胶价格将朝着本月稍早触及的六年低点回落，”Kikukawa说。
TOCOM在11月6日跌至每公斤153.0日圆，为2009年7月以来最低。
上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌310元人民币，收于每吨10,520元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤117.1美分，下跌2.8美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/汪红英；审校 高琦/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”