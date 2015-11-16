亚洲橡胶：东京期胶下跌，受巴黎恐袭事件影响

“在巴黎遭到恐怖袭击后，日经指数下跌，日圆上涨，这令期胶市场受到打击，”Nihon Unicom的总经理Hiroyuki Kikukawa说。

“这引发了投资者对全球经济放缓和大宗商品需求减弱的担忧，”他说。

日股周一跌至逾一周以来最低，市场交投淡静，上周五的巴黎恐怖袭击事件打压了风险偏好，导致出口、航空和旅游类股受到冲击。

美元兑日圆 最低跌至122.23日圆，为10个交易日以来最低，最新报122.53，上周末为122.62。

日圆对日本国内生产总值(GDP)数据反应不大。数据显示日本7-9月GDP下滑幅度大于预期，且为连续第二季经济萎缩。

“如果股市继续下跌，期胶价格将朝着本月稍早触及的六年低点回落，”Kikukawa说。

TOCOM在11月6日跌至每公斤153.0日圆，为2009年7月以来最低。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌310元人民币，收于每吨10,520元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤117.1美分，下跌2.8美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/汪红英；审校 高琦/张若琪)