中国金融：当前货币政策环境更加复杂，遇传导不畅等多重困难--央行官员

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京11月16日 - 中国央行货币政策二司官员潘宏胜周一撰文称，中国货币政策处在矛盾更加复杂和突出的环境之中，遇到货币政策释放流动性进行结构调整传导不畅，防风险压力增大的困难。
潘宏胜在财新撰文指出，用过去大搞投资和项目建设的典型刺激，“药劲很短”，只会导致旧有产能再度膨胀，加剧过剩矛盾和结构扭曲；但传统金融支持和服务方式还未能很好地适应和对接，货币政策释放的流动性很难顺畅地流过去。
他认为，不同于此前的经济环境，在应对危机的背景下，中国金融体系的货币流动性和信用迅速扩张，风险再度积累并开始集中释放；防控区域性、系统性金融风险面临严峻考验，兼顾货币政策与金融稳定可谓难上加难。
文章认为，当前具体的风险包括：不良贷款持续增多，地方债务负担沉重，影子银行快速扩大，房地产市场进入深度调整，股市一度大幅波动，汇率贬值预期和波动性增强等等；而在“资产荒”时，资金也有很强动力去追逐甚至炒作高风险资产，埋下经济泡沫破灭的隐患。
此外，潘宏胜表示，当前货币政策还要内外兼顾。中国作为全球第二大经济体、第一大出口国和第二大进口国，自身的“溢出效应”正逐步显现，人民币流动性已成为全球流动性的一部分。
未来，随着金融开放和人民币国际化不断发展，海外机构和个人将持有更多人民币资产，海外形成多个人民币离岸中心。投资人持有人民币资产的行为以及离岸人民币汇率、利率等动向，将越来越明显地与境内利率、汇率和资产市场相关联，国内价格信号开始产生一定的全球效应。
谈及金融改革的难点，他认为，目前，利率汇率的完全市场化、资本账户开放、人民币可兑换等金融改革进入了最为关键的阶段；如果这些改革不能及时推进，将导致金融资源的配置结构更加扭曲，未来改革的难度和成本越高。
潘宏胜指出，金融改革的成本和收益往往不对称；所以改革的成效评估需要看长远、算大账，有较大的容忍度；各项金融改革的顶层设计、策略、时机、协调等诸多方面，都需要从推进金融改革和维护金融稳定的高度，仔细权衡和精心谋划。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)