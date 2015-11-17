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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 08:00 BJT

重温稿-更新版 1-台湾货币市场：短票利率降至0.37%，巴黎恐攻投信资金涌RP市场

* 短率续处低档，一周拆借利率缓下
    * 巴黎恐攻吓坏投信，资金涌入RP市场
    * 短票利率降至0.37%，少数为0.38%
    * RP利率微幅下滑

     记者 罗两莎
    路透台北11月16日 - 台湾银行间短率周一续处低档。银行间资金调度人员指出，由于
市场资金非常宽松，今天拆款市场大都以到期续做为主，利率贴近央行的底线0.300%，一周
拆借利率则缓步下滑。
    
    他们表示，今天资金多但没什么需求，除隔拆利率维持在0.30%，一周拆借利率下滑压
力渐趋沉重。

    〞今天没有什么需求，利率有往下掉的感觉，尤其是一个礼拜的拆款，每个礼拜都往下
掉一点点。〞一位大型商银资调人员说。
                          
                                       今日收盘                上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率              0.301%                  0.301%
                                                 
   --隔夜拆款利率区间              0.270-0.320%            0.270-0.320%
                                                                       
                                                                       
   --一周拆款利率区间              0.290-0.375%            0.290-0.375%
                                                                       
 
    **短票利率降至0.37%**
    
    在短票市场方面，票券公司资金调度人员指出，因市场资金非常多，周一又是例行的发
票量较少的日子，今天短票利率大都已成交于0.37%。
    
    〞我们今天通通都做在0.37%了，没有办法啊，市场上的钱就是很多啊，客户只好接受
了。〞一位大型票券公司交易员说。
    
    他们指出，随央行调降14天期定存单利率，加上364天期和2年期定存单得标利率双双创
新低，目前市场均认为央行货币政策更趋宽松，带动市场利率走低。
    
    今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，仍有少部分成交在0.3
8%；而60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%，上日则为0.39%及0.40%。
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
380%，前日则为0.381%；上日成交量145.12亿台币，前日78.8亿台币。

    台湾央行周一公布，今日共发行529亿台币定存单；与今日存单到期金额530亿台币相较
，存单发行余额减1亿。
    
    本周到期央行定存单总额为9,914.8亿台币，本周余日到期落点为：周二5,479.5亿、周
三1,447.3亿、周四1,881.5亿及周五576.5亿。
    
    拆款中心资料 显示，周一超额准备为356亿台币，累积超额准备4,586亿台币、加
计前期1%的超额准备达5,600亿台币。 
 
      
    **投信资金涌RP市场利率跌**  
    
    附买回(RP)利率方面，交易员表示，法国巴黎爆发恐怖攻击事件后，今天投信公司被吓
死了，资金暂缓投入股市，纷纷停泊到RP市场；因瞬间涌入资金太多，客户比较不计较利率
高低，带动利率微幅下滑。
    
    〞钱变多了，又丢不出去，就往我们这里塞。〞一位大型票券公司交易员说。
    
    证券商交易员亦称，今天多家投信动辄把10、20亿台币的资金丢到RP市场，在资金多且
无处去之下，致利率进一步下滑。
    
    一大型证券商交易员表示，今天试着把利率往下挪，因各投信手中资金都很多，客人开
始可以接受央债在0.39%，公司债在0.49%的利率。

    今日证券商10天期公债的附买回利率交投持稳低位，主要成交在0.40%，但已有四分之
一成交于0.39%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，约25%则成交于0.49%。
    
    今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率微幅下滑；短天期公债附买回利率区
间落在0.30-0.33%；上日则在0.30-0.35%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.36%，上
日在0.35-0.37%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完)
  

 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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