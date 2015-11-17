重温稿-更新版 1-台湾货币市场：短票利率降至0.37%，巴黎恐攻投信资金涌RP市场

* 短率续处低档，一周拆借利率缓下 * 巴黎恐攻吓坏投信，资金涌入RP市场 * 短票利率降至0.37%，少数为0.38% * RP利率微幅下滑 记者 罗两莎 路透台北11月16日 - 台湾银行间短率周一续处低档。银行间资金调度人员指出，由于 市场资金非常宽松，今天拆款市场大都以到期续做为主，利率贴近央行的底线0.300%，一周 拆借利率则缓步下滑。 他们表示，今天资金多但没什么需求，除隔拆利率维持在0.30%，一周拆借利率下滑压 力渐趋沉重。 〞今天没有什么需求，利率有往下掉的感觉，尤其是一个礼拜的拆款，每个礼拜都往下 掉一点点。〞一位大型商银资调人员说。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.290-0.375% 0.290-0.375% **短票利率降至0.37%** 在短票市场方面，票券公司资金调度人员指出，因市场资金非常多，周一又是例行的发 票量较少的日子，今天短票利率大都已成交于0.37%。 〞我们今天通通都做在0.37%了，没有办法啊，市场上的钱就是很多啊，客户只好接受 了。〞一位大型票券公司交易员说。 他们指出，随央行调降14天期定存单利率，加上364天期和2年期定存单得标利率双双创 新低，目前市场均认为央行货币政策更趋宽松，带动市场利率走低。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，仍有少部分成交在0.3 8%；而60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%，上日则为0.39%及0.40%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 380%，前日则为0.381%；上日成交量145.12亿台币，前日78.8亿台币。 台湾央行周一公布，今日共发行529亿台币定存单；与今日存单到期金额530亿台币相较 ，存单发行余额减1亿。 本周到期央行定存单总额为9,914.8亿台币，本周余日到期落点为：周二5,479.5亿、周 三1,447.3亿、周四1,881.5亿及周五576.5亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为356亿台币，累积超额准备4,586亿台币、加 计前期1%的超额准备达5,600亿台币。 **投信资金涌RP市场利率跌** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，法国巴黎爆发恐怖攻击事件后，今天投信公司被吓 死了，资金暂缓投入股市，纷纷停泊到RP市场；因瞬间涌入资金太多，客户比较不计较利率 高低，带动利率微幅下滑。 〞钱变多了，又丢不出去，就往我们这里塞。〞一位大型票券公司交易员说。 证券商交易员亦称，今天多家投信动辄把10、20亿台币的资金丢到RP市场，在资金多且 无处去之下，致利率进一步下滑。 一大型证券商交易员表示，今天试着把利率往下挪，因各投信手中资金都很多，客人开 始可以接受央债在0.39%，公司债在0.49%的利率。 今日证券商10天期公债的附买回利率交投持稳低位，主要成交在0.40%，但已有四分之 一成交于0.39%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，约25%则成交于0.49%。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率微幅下滑；短天期公债附买回利率区 间落在0.30-0.33%；上日则在0.30-0.35%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.36%，上 日在0.35-0.37%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)