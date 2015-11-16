欧元区经济：10月通胀率上修至0.1%，因蔬果价格上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
欧元区10月不计未加工食品和能源的核心通胀年率为1.0%，9月为0.8%，10月核心通胀月率为0.2%。
尽管通胀率重新恢复到正值，但欧元区物价仍保持低迷水平，欧洲央行进一步放宽货币政策压力依然很大。
欧洲央行希望中期通胀率能低于但接近2%的目标位，今年3月推出公债购买计划，向欧元区经济挹注现金，希望能加快物价涨势。但目前疲弱的经济增长和便宜的能源价格抑制了通胀。
10月抑制欧元区物价进一步上涨的主要因素依然是能源，能源价格比上年同期下跌8.5%。不过，这低于9月的跌幅8.9%。
欧元区10月食品、酒和烟草价格同比上涨1.6%，服务业的通胀率升至1.3%。未加工食品价格同比上涨3.2%，蔬菜价格上涨9.4%，水果价格上涨6.2%。(完) (编译 李婷仪/白云; 审校 高琦/于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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