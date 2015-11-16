欧元区经济：10月通胀率上修至0.1%，因蔬果价格上涨

欧元区10月不计未加工食品和能源的核心通胀年率为1.0%，9月为0.8%，10月核心通胀月率为0.2%。

尽管通胀率重新恢复到正值，但欧元区物价仍保持低迷水平，欧洲央行进一步放宽货币政策压力依然很大。

欧洲央行希望中期通胀率能低于但接近2%的目标位，今年3月推出公债购买计划，向欧元区经济挹注现金，希望能加快物价涨势。但目前疲弱的经济增长和便宜的能源价格抑制了通胀。

10月抑制欧元区物价进一步上涨的主要因素依然是能源，能源价格比上年同期下跌8.5%。不过，这低于9月的跌幅8.9%。