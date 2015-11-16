欧洲汇市：英镑兑美元下跌，等待英国通胀数据

一些人表示，本周公布的数据将进一步打压英镑。

“由于整体通胀率可能维持负值，零售销售从上个月的强劲数据回落，我们预期，对数据反应敏感的英镑本周将会表现欠佳，”荷兰安智银行分析师在晨间报告中指出。

英国周二将公布通胀数据，路透调查显示预估物价按年下滑0.1%。周四将公布零售销售，市场预估较上年同期上升4.2%。

其他一些人的看法较乐观，三菱东京银行外汇分析师Lee Hardman强调，英国央行仍是唯一短期内可能跟进美国升息的主要央行。

英镑兑美元 下跌0.3%，至1.5198美元，守在过去一周区间的中间位置。英镑兑欧元 上升0.1%，至0.7054英镑，亚洲盘曾触及三个月高点0.70245。(完)

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