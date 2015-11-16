欧洲汇市：英镑兑美元下跌，等待英国通胀数据

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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一些人表示，本周公布的数据将进一步打压英镑。
“由于整体通胀率可能维持负值，零售销售从上个月的强劲数据回落，我们预期，对数据反应敏感的英镑本周将会表现欠佳，”荷兰安智银行分析师在晨间报告中指出。
英国周二将公布通胀数据，路透调查显示预估物价按年下滑0.1%。周四将公布零售销售，市场预估较上年同期上升4.2%。
其他一些人的看法较乐观，三菱东京银行外汇分析师Lee Hardman强调，英国央行仍是唯一短期内可能跟进美国升息的主要央行。
英镑兑美元 下跌0.3%，至1.5198美元，守在过去一周区间的中间位置。英镑兑欧元 上升0.1%，至0.7054英镑，亚洲盘曾触及三个月高点0.70245。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 李婷仪/高琦)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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