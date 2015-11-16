路透基点：中国绿地润东汽车集团三年期贷款交易获超额认贷--TRLPC

路透香港11月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国绿地润东汽车集团有限公司的首项三年期定期贷款获得超额认贷，有八家银行参与了一般银团阶段。

消息人士称，该交易暂定于本周关闭。

牵头行兼簿记行渣打银行和中信银行(国际)将这笔分期偿还贷款推进至一般银团阶段，初始规模为1亿美元，附有额外增加贷款5,000万美元的绿鞋选择权。

在一般银团阶段，承贷银行最高可获得405个基点的综合收益，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码337.5个基点，平均期限为2.6年。

在高级银团阶段，受邀加入银行获综合收益415个基点，管理费201个基点。