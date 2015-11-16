路透基点：中国绿地润东汽车集团三年期贷款交易获超额认贷--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国绿地润东汽车集团有限公司的首项三年期定期贷款获得超额认贷，有八家银行参与了一般银团阶段。
消息人士称，该交易暂定于本周关闭。
牵头行兼簿记行渣打银行和中信银行(国际)将这笔分期偿还贷款推进至一般银团阶段，初始规模为1亿美元，附有额外增加贷款5,000万美元的绿鞋选择权。
在一般银团阶段，承贷银行最高可获得405个基点的综合收益，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码337.5个基点，平均期限为2.6年。
在高级银团阶段，受邀加入银行获综合收益415个基点，管理费201个基点。
这家香港上市的公司前身为润东汽车集团有限公司，是一家专注在豪华高端汽车品牌为主导的综合服务商。地产开发商绿地控股集团有限公司持有其大约30%的股权。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”