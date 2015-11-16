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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 19:00 BJT

东南亚股市：多数收低，巴黎恐怖攻击后外资抛售

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 334.09 -1.59 -0.47 -18.67 410.77

新加坡 2915.73 -9.95 -0.34 -13.36 3365.15

马来西亚 1656.00 -2.91 -0.18 -5.98 1761.25

泰国 1388.62 6.16 +0.45 -7.28 1497.67

印尼 4442.18 -30.66 -0.69 -15.01 5226.95

菲律宾 6772.92 -124.85 -1.81 -6.33 7230.57

越南 609.21 -2.06 -0.34 +11.65 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦/于春红; 审校 于春红/王洋)
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