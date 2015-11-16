马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，因需求迟滞

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡11月16日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第二日下滑，因产量增加之际需求却迟缓，不过马币走弱、原油价格上涨和出口改善，都抑制了跌幅。
指标2月棕榈油期货 跌约1.8%，报每吨2,301马币。
“市场面临外部的低迷局面，产量仍很高，需求也迟缓，”吉隆坡一位交易员称。
“尽管马币低迷且出口数据不错。”
船货验证机构的出口数据显示，11月前15天出口较上月同期增加2-4%。
马币走弱通常会支撑棕榈油。今日马币兑美元下滑0.3%。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的政府数据显示，10月底棕榈油库存处于近15年高位，因产量意外增长。
原油价格周一上涨，因法国战机向叙利亚境内的伊斯兰国(Islamic State, IS)目标发动空袭，但分析师表示，由于受供应过剩拖累，大宗商品价格料将继续承压。
今日成交量为66,867口，高于通常每日平均35,000口的成交量。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”