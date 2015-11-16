马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，因需求迟滞

路透吉隆坡11月16日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第二日下滑，因产量增加之际需求却迟缓，不过马币走弱、原油价格上涨和出口改善，都抑制了跌幅。

指标2月棕榈油期货 跌约1.8%，报每吨2,301马币。

“市场面临外部的低迷局面，产量仍很高，需求也迟缓，”吉隆坡一位交易员称。

“尽管马币低迷且出口数据不错。”

船货验证机构的出口数据显示，11月前15天出口较上月同期增加2-4%。

马币走弱通常会支撑棕榈油。今日马币兑美元下滑0.3%。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的政府数据显示，10月底棕榈油库存处于近15年高位，因产量意外增长。

原油价格周一上涨，因法国战机向叙利亚境内的伊斯兰国(Islamic State, IS)目标发动空袭，但分析师表示，由于受供应过剩拖累，大宗商品价格料将继续承压。

今日成交量为66,867口，高于通常每日平均35,000口的成交量。(完)

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