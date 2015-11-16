中国金融：北京银行称今日落实定向降准，人民币存款准备金率下调至14%

路透北京11月16日 - 针对今日市场流传一份北京银行 关于调整人民币存款准备金率的通知，北京银行相关人士周一稍晚回应路透称，是次调整存款准备金率是落实10月央行“对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点”的通知，该行自今日起下调存准率至14%。

“并不是新增的定向降准，就是落实上月央行的政策，今天开始执行而已。”该人士称。

另有央行人士亦表示，“符合条件的金融机构可以向央行提出申请，之前未达到，现在达到了也可以提出申请，比较灵活。”

中国央行早前宣布，自10月24日起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。

央行有关负责人称，此前六次定向降准中按家数计算累计已有97%的金融机构享受了定向降准政策。此次调整优化定向降准标准，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。下一步将继续完善定向降准考核机制，优化考核标准，强化正向激励。