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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 19:47 BJT

全球经济：发达国家增长强劲，但新兴国家不容乐观--德国央行月报

央行月报称，全球经济成长放缓似乎主要是发生在依赖原材料生产的国家。

“相反，外界没有看到大宗商品消费地区总需求下降，”德国央行在月报中称。

“总而言之，这似乎说明各地区之间经济成长的差别，全球经济成长放缓更像是对大宗商品价格下跌的反映，而不是原因，”德国央行称。

国际货币基金组织(IMF)上月将全球经济成长率预估从3.3%下调至3.1%，指因大宗商品价格疲弱及中国经济成长放缓，指称有必要推出旨在提高需求的政策。(完)

(编译/审校 于春红/王洋)

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