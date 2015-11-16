全球经济：发达国家增长强劲，但新兴国家不容乐观--德国央行月报

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
央行月报称，全球经济成长放缓似乎主要是发生在依赖原材料生产的国家。
“相反，外界没有看到大宗商品消费地区总需求下降，”德国央行在月报中称。
“总而言之，这似乎说明各地区之间经济成长的差别，全球经济成长放缓更像是对大宗商品价格下跌的反映，而不是原因，”德国央行称。
国际货币基金组织(IMF)上月将全球经济成长率预估从3.3%下调至3.1%，指因大宗商品价格疲弱及中国经济成长放缓，指称有必要推出旨在提高需求的政策。(完)
(编译/审校 于春红/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”