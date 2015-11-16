美国热股：伯克希尔哈撒韦增持通用汽车、减持高盛和沃尔玛股票

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月16日 - 投资大亨巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) ：
* 将IBM 持仓增加1.8%至8,100万股
* 将通用汽车 股权提高22%至5,000万股
* 将21世纪福克斯 A股股权提高43.7%，至900万股
* 将高盛 股权下调13.2%至1,096万股
* 将Charter Communications A股股权增加20.8%至1,030万股
* 将Media General Inc 股权下调25.3%至347万股
* 将沃尔玛 股权下调7.0%至5,620万股
* 此为截至2015年9月30日的调整，上季调整截至于2015年6月30日。
在周一早盘交易中，伯克希尔哈撒韦A股股价盘初小跌0.04%，报197,755.00美元。(完)
(编译 于春红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。