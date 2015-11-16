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市场报道 | 2015年 11月 16日 星期一 22:38 BJT

美国热股：伯克希尔哈撒韦增持通用汽车、减持高盛和沃尔玛股票

路透11月16日 - 投资大亨巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) ：

* 将IBM 持仓增加1.8%至8,100万股

* 将通用汽车 股权提高22%至5,000万股

* 将21世纪福克斯 A股股权提高43.7%，至900万股

* 将高盛 股权下调13.2%至1,096万股

* 将Charter Communications A股股权增加20.8%至1,030万股

* 将Media General Inc 股权下调25.3%至347万股

* 将沃尔玛 股权下调7.0%至5,620万股

* 此为截至2015年9月30日的调整，上季调整截至于2015年6月30日。

在周一早盘交易中，伯克希尔哈撒韦A股股价盘初小跌0.04%，报197,755.00美元。(完)

(编译 于春红; 审校 利棣儿)

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