国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差走坚，受益于现货需求

路透新加坡11月16日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一走坚，行业消息人士称这受益于斯里兰卡和肯尼亚的现货需求。

消息人士称，印度石油公司旗下在斯里兰卡的分支Lanka IOC进入现货市场，求购40,000吨1月中旬的柴油，而肯尼亚进口商则求购额外的12月-1月的柴油和航煤船货。

消息还称，越南的Petrolimex买入35,000吨含硫500ppm的柴油，12月1-10日从新加坡装船，价格为离岸价每桶升水约1.30美元。

交易商称，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)可能重新发布了求购40,000桶含硫300ppm柴油的招标。

原因尚不清楚。

台塑石化完成了2016年1-12月的柴油和航煤销售合同，行业消息人士称柴油的议定价格处在较高水平。

消息并称，其完成的10ppm柴油长协价格为每桶较新加坡报价升水0.70美元，高于2015年升水0.50美元的水平。

而航煤长协价格为每桶升水0.10美元，低于2015年升水0.25美元的水平。

消息还称，台塑还通过私下谈判而不是招标，议定了明年500ppm柴油的出售价格，价格为每桶贴水0.35美元。

新加坡现货市场上有一笔航煤交易达成。

兴隆以每桶较新加坡12月7-11日平均报价贴水0.10美元的价格，从BP买入100,000桶船期为12月6-10日的航煤。(完)

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