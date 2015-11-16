国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差走坚，受益于现货需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月16日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一走坚，行业消息人士称这受益于斯里兰卡和肯尼亚的现货需求。
消息人士称，印度石油公司旗下在斯里兰卡的分支Lanka IOC进入现货市场，求购40,000吨1月中旬的柴油，而肯尼亚进口商则求购额外的12月-1月的柴油和航煤船货。
消息还称，越南的Petrolimex买入35,000吨含硫500ppm的柴油，12月1-10日从新加坡装船，价格为离岸价每桶升水约1.30美元。
交易商称，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)可能重新发布了求购40,000桶含硫300ppm柴油的招标。
原因尚不清楚。
台塑石化完成了2016年1-12月的柴油和航煤销售合同，行业消息人士称柴油的议定价格处在较高水平。
消息并称，其完成的10ppm柴油长协价格为每桶较新加坡报价升水0.70美元，高于2015年升水0.50美元的水平。
而航煤长协价格为每桶升水0.10美元，低于2015年升水0.25美元的水平。
消息还称，台塑还通过私下谈判而不是招标，议定了明年500ppm柴油的出售价格，价格为每桶贴水0.35美元。
新加坡现货市场上有一笔航煤交易达成。
兴隆以每桶较新加坡12月7-11日平均报价贴水0.10美元的价格，从BP买入100,000桶船期为12月6-10日的航煤。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”