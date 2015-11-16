国际油市：亚洲石脑油需求持稳，韩国Lotte Chemical重返市场

路透新加坡11月16日 - 亚洲石脑油需求周一依旧维持强劲，韩国Lotte Chemical返回市场，购买22.5至27.5万吨12月下半月交货的石脑油。

交易商称，Lotte Chemical支付的价格可能是C&F价每吨较日本报价升水逾2美元，但低于3美元。

但目前还不能证实这一消息，但本次距上次采购还不到一周；该公司于11月11日购买了相同数量的石脑油，价格为C&F价每吨较日本报价持平至升水1美元。

从西方运向亚洲的船货因天气恶劣而推迟，这可能已影响到一些交易商的头寸。

新加坡现货市场上，SK能源以每桶54.70美元向贡渥(Gunvor)售出一艘92号汽油船货，这是今天淡静的市场成交的唯一一笔交易。(完)

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