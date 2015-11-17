更正-国际油市：亚洲石脑油需求持稳，韩国Lotte Chemical重返市场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(因英文原文有误，第一段应为“22,500至27,500吨”，而非“22.5至27.5万吨”)
路透新加坡11月16日 - 亚洲石脑油需求周一依旧维持强劲，韩国Lotte Chemical返回市场，购买22,500至27,500吨12月下半月交货的石脑油。
交易商称，Lotte Chemical支付的价格可能是C&F价每吨较日本报价升水逾2美元，但低于3美元。
但目前还不能证实这一消息，但本次距上次采购还不到一周；该公司于11月11日购买了相同数量的石脑油，价格为C&F价每吨较日本报价持平至升水1美元。
从西方运向亚洲的船货因天气恶劣而推迟，这可能已影响到一些交易商的头寸。
新加坡现货市场上，SK能源以每桶54.70美元向贡渥(Gunvor)售出一艘92号汽油船货，这是今天淡静的市场成交的唯一一笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”