国际油市：亚洲燃料油裂解价差处在两个月高位，因西方供给料减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月16日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周一报每桶贴水6.54美元，创下逾两个月高位，因原油价格走弱以及市场预期下个月西方套利船货的到岸量将下降。
交易员表示，包括鹿特丹在内的西方船货到岸新加坡的数量预计低于11月的约400万吨。
他们表示12月预计到岸量的下降是因为卖家不愿出货，因亚洲的燃料油已经太多了。
官方数据显示，11月11日当周新加坡燃料油库存为2,630万桶，比上年同期高出46%。
阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的燃料油库存也高企。
荷兰咨询公司PJK International的数据显示，11月12日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普存储设施的燃料油库存为115.1万桶，比上年同期高出一倍还多。
新加坡现货市场未有交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”