国际油市：亚洲燃料油裂解价差处在两个月高位，因西方供给料减少

路透新加坡11月16日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周一报每桶贴水6.54美元，创下逾两个月高位，因原油价格走弱以及市场预期下个月西方套利船货的到岸量将下降。

交易员表示，包括鹿特丹在内的西方船货到岸新加坡的数量预计低于11月的约400万吨。

他们表示12月预计到岸量的下降是因为卖家不愿出货，因亚洲的燃料油已经太多了。

官方数据显示，11月11日当周新加坡燃料油库存为2,630万桶，比上年同期高出46%。

阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的燃料油库存也高企。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，11月12日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普存储设施的燃料油库存为115.1万桶，比上年同期高出一倍还多。

新加坡现货市场未有交易达成。(完)

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