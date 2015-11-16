欧洲汇市：英镑下滑，市场焦点转向本周出炉的英国通胀数据

路透伦敦11月16日 - 英镑兑全线走强的美元周一小跌，交易商关注未来几日出炉的一系列英国经济数据，这些报告应该会为英国央行升息时机提供线索。

英国消费者物价指数(CPI)将在周二公布，接受路透调查的分析师预计CPI同比下跌0.1%，突显在薪资增长强劲但零通胀的情况下，英国央行制定政策所面对的挑战。零售销售报告将在周四公布。

欧元全线下跌，在周五巴黎恐袭后，投资者担心欧洲经济，拖累欧元下跌。英镑兑欧元 在早盘触及0.70245英镑的三个月高位，之后回落至0.70485英镑，今日仍上涨约0.2%。

“汇价表动缺乏方向，人们尝试判断(巴黎恐袭)将会造成的各种影响，”Altana Hard Currency Fund经理Ian Gunner说。

英镑兑美元周五下滑，因英国央行一名高层决策者表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息，并不代表英国就会有所反应。

英镑兑美元 周一下跌0.33%，至1.5198美元。

一些分析师称本周数据将进一步拖累英镑。

“由于整体通胀率可能维持负值，零售销售可能在上月急增后回落，我们预期，对数据反应敏感的英镑本周表现可能欠佳，”荷兰安智银行分析师在晨间报告中指出。

其他分析师的看法较乐观，三菱东京银行外汇分析师Lee Hardman强调，英国央行仍是唯一一家在美联储短期内升息后采取行动的主要央行。(完)