欧洲股市：基本持稳，巴黎恐袭令旅游休闲类股市值蒸发约23亿欧元

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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* FTSEurofirst指数上涨0.2%，法国CAC指数小跌0.1%
* 巴黎恐袭令旅游休闲类股下挫1.3%
* 能源股上涨
路透伦敦11月16日 - 欧洲股市周一基本持稳，能源股上涨为大盘提供支撑，扶助抵销周五巴黎恐袭后旅游股急跌带来的压力。
能源股跑赢大盘，法国加大空袭叙利亚境内伊斯兰国目标的力度，提振油价上涨的前景，从而推高能源股。
法国股市小幅下跌，今日是伊斯兰武装分子在巴黎发动多起自杀式炸弹和枪击事件，导致129人死亡后的第一个交易日。
受巴黎恐袭影响，STOXX 60旅游和休闲指数 的市值蒸发约23亿欧元(24.6亿美元)，因担心消费者信心下跌将导致该行业业务缩水。
法国酒店集团Accor 急跌4.7%，法航 劲跌5.7%，Eurotunnel 和Aeroports de Paris 下挫超过3.8%。
奢侈品类股也受压。Hermes 、LVMH 和Kering 股价下滑0.7-1.4%不等。这些公司的销售一大部份是来自到巴黎旅游的外国游客。
FTSEurofirst 300指数 小涨0.2%，报1,460.76点，法国CAC 指数 小跌0.08%，报4,804.31点。
能源股 是升幅最大的板块之一，上扬1%。
英国富时100指数 上涨0.46%，收报6,146.38点。德国DAX指数 小升0.05%，报10,713.23点。(完)
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