芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，此前触及2009年来最低

路透芝加哥11月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨，收位接近日内高点，交易商称，受助于低吸买盘和迹象显示出口需求良好。
近月大豆合约 在8.51-1/4美元触底，是2009年3月3日近月合约触及8.46-1/2美元以来的最低水准。
美国农业部周一早上公布，上周出口检验大豆216.1万吨，好于预期。分析师原本预计出口检验190-210万吨。
但供应充足限制了大豆价格的涨幅。
CBOT-1月大豆期货 在接近周五高位8.62-1/2美元时遭遇技术阻力。
豆粕期货持稳至下跌，受累于国内和出口需求疲弱。现货交易商称，终端用户仅少量买入豆粕，因他们预计未来几周价格将会下跌。
CBOT近月豆粕 触及2011年12月16日来最低水准。
豆油期货上涨，因原油市场走高。
1月大豆期货合约 收涨4-1/4美分，报每蒲式耳8.59-1/2美元。
12月豆粕合约 收平在每短吨288.8美元。12月豆油合约 涨0.25美分，报27.29美分。
今日CBOT大豆预估成交量为117,667口，豆油为106,604口，豆粕为102,480口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)