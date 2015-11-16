芝加哥期市：小麦期货下跌，因出口需求疲弱

路透芝加哥11月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，因技术性卖出和美国小麦出口需求疲弱。

美元走高带来额外压力，美元上涨使美国谷物在全球市场的吸引力下降。美元 上升，因预期美国将在12月升息。

美国农业部报告，上周出口检验美国小麦27.9013万吨，低于市场预期。

对黑海地区2016年小麦供应的担忧支撑CBOT小麦市场。分析公司UkrAgroConsult将乌克兰2016年小麦产量预估下调至1,750万吨，之前预估为1,900万吨，称小麦生长条件不佳。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.94美元，跌1-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为85,827口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)