芝加哥期市：小麦期货下跌，因出口需求疲弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥11月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，因技术性卖出和美国小麦出口需求疲弱。
美元走高带来额外压力，美元上涨使美国谷物在全球市场的吸引力下降。美元 上升，因预期美国将在12月升息。
美国农业部报告，上周出口检验美国小麦27.9013万吨，低于市场预期。
对黑海地区2016年小麦供应的担忧支撑CBOT小麦市场。分析公司UkrAgroConsult将乌克兰2016年小麦产量预估下调至1,750万吨，之前预估为1,900万吨，称小麦生长条件不佳。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.94美元，跌1-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为85,827口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。