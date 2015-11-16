《全球汇市》美元兑欧元扩大涨幅，美元指数升至七个月高位附近

* 美元兑欧元上升近1%

* 分析师预计美联储和欧洲央行政策背离将继续推高美元

* 美元兑日圆上涨，此前日本数据显示经济再度萎缩

路透纽约11月16日 - 美元周一大涨，市场摆脱周末巴黎恐袭带来的担忧，且投资者继续预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久将会升息。

纽约早盘对周五晚巴黎恐袭的担忧在上午的交易中减弱，因欧洲股市抹去早盘跌幅，且美股表现良好，恐袭忧虑将带动避险资产买需的预期并没有成为现实。

“在周五巴黎发生恐袭的背景下，许多人并没有预计到股市对这一桩事件的反应如此冷静，”Merk Hard Currency Fund总裁和投资组合经理Axel Merk说。

巴黎恐袭发生在上周五，市场有整个周末的时间去消化恐袭的详情，从而避免了跳膝反应。在这种情况下，投资者周一返回市场，焦点放在美元兑其他主要货币的基本面上，Merk说，但表示，他认为美元涨势过度。

在早盘反弹后，欧元兑美元 跌至六个半月低位附近，下挫近1%，报1.0678美元。

美元指数 上涨0.45%，报99.460，升穿在11月6日意外强劲的美国非农就业报告公布后所触及的七个月高位。

交易商认为，欧洲央行总裁德拉吉的讲话暗示，央行将在下月进一步放宽货币政策，可能进一步下调现已为负的存款利率，和扩大资产购买计划规模。

最近的一次路透调查访问了逾80位分析师，他们预计美联储在12月15-16日今年最后一次政策会议上调短期借贷利率的机率为70%，10月时的调查显示12月加息的机率为55%。

美元兑日圆 周一上涨，攀升0.5%，至123.23日圆，受助于数据显示日本经济在7-9月萎缩幅度大于预期，为连续第二个季度萎缩。