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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 05:56 BJT

标题新闻：加拿大财长称IMF建议将人民币纳入SDR货币篮子可能是一个合理的方向-彭博电视

IMF：国际货币基金组织 SDR：特别提款权

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