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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 06:15 BJT

****日韩经济指标预测--11月17日-11月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
    
    11月16日当周
    
    11月17日(二)
    暂无重要数据公布。
    
    11月18日(三)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月          --         -0.3%
                               (较上年同期)                         --         -4.5%
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         10月    逆差2,920    逆差1,145
             出口(较上年同期)                         10月        -2.1%         0.6%
             进口(较上年同期)                                     -8.6%       -11.1% 
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --    买入10,347
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   --     买入1,704
    
    11月19日(四)
    暂无重要数据公布。
    
    11月20日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    11月23日当周
    
    11月23日(一)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         11月初值         --          52.4
    
    11月24日(二)
    暂无重要数据公布。
    (完)

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