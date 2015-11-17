金砖国家：11月16日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月16日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报813.38点，下跌0.94%。
中国股市：沪综指先抑后扬逆转收升，中小盘股走势活跃抵消偏空因素
中国汇市：人民币收升逆转早盘弱势，疑似干预增强并拉涨离岸市场
香港股市：恒指收跌1.7%，因巴黎遭恐怖袭击令风险偏好下降
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,846.874点，上涨0.71%。
巴西汇市：拉美货币多数下跌，因投资者押注美国下月或加息，但巴西雷亚尔持稳，因此前巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)再度确认巴西财长莱维(Joaquim Levy)不会被撤换。雷亚尔兑美元 收报3.8160/85，上日收报3.8320/27。
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南非股市：小幅收高，打破此前一连两日跌势。指标Top-40指数 收报46,330.67点，上涨0.76%；大盘综合指数 收报51,547.38点，上涨0.68%。
南非汇市：兰特兑美元触纪录低位，预计南非央行将维持利率不变
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印度股市：上涨，NSE指数创下一个月来最大单日百分比涨幅，因当地媒体报导称，政府将讨论下月征收提议的商品与服务税计划。BSE指数 收报25,760.1点，上涨0.58%，创10月23日以来最大单日百分比涨幅；NSE指数 收报7,806.6点，上涨0.57%，创10月16日以来最大单日百分比涨幅。
印度汇市：卢比兑美元 升至一周多高位65.995/66.005，上日收报66.095/66.105，因印度股市反弹吸引股市相关外资流入，但巴黎恐怖袭击事件引发的全球避险情绪遏制涨幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报824.17点，上涨1.13%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报441.52点，上涨1.28%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.27，升值2.26%；卢布兑欧元 报69.75,升值2.81%。(完) (整理 孙国玉；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”