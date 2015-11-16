美国债市：公债价格持稳，美联储12月仍可能加息

上周五美国公债价格上涨，收益率触及一周低点，因美国零售销售和生产者物价数据意外疲弱，强化了有关经济成长微弱且通胀温和的观点。

虽然周五的数据令12月升息的预期有所降温，但包括克里夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在内的多位美联储官员暗示，除非经济和金融市场急剧恶化，否则升息仍有可能。

分析师和投资者正在等待周二的美国消费者物价数据，以寻找12月升息的进一步线索。

“从现在到美联储开会，每一份数据都很重要，都可能导致市场波动，”Nomura Securities International驻纽约利率策略师Stanley Sun说。

10年期美债价格上涨3/32，收益率报2.27%，较上周五尾盘的2.28%略降。30年期公债 价格跌5/32，收益率为3.06%。

周一尾盘时，美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的一周数据显示，大型投机客在最近一周大幅削减10年期公债期货 的空头仓位。

对冲基金和其它投机客的净空仓减少逾12.7万口，仅剩不到3.7万口。这一变化幅度为五年来最大，而在前一周净空仓规模大幅增加，幅度为两年半以来最大。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (+01/32) 0.851

五年期公债 98-22/32 (+03/32) 1.652

10年期公债 99-26/32 (+03/32) 2.271

30年期公债 98-23/32 (-05/32) 3.066

(完)

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