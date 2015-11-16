《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 78.30 +2.45 +3.23 3495878
京东 28.81 +2.06 +7.70 26162961
新浪 46.71 +1.71 +3.80 934147
搜狐 52.59 +2.21 +4.39 367236
网易 145.83 -2.28 -1.54 1370319
百度 198.72 +4.77 +2.46 4208992
台湾
台湾积体电路 22.35 +0.46 +2.10 1806943
联电 1.84 -0.01 -0.54 217451
日月光 5.45 +0.04 +0.74 214259
硅品精密 6.70 +0.03 +0.45 255174
和信超媒体 0.58 -0.02 -3.33 139712
友达 2.70 +0.05 +1.89 228946
中华电信 29.97 +0.17 +0.57 43237
台湾国际航电 35.94 +0.55 +1.55 815368
香港
中国移动 58.78 +1.30 +2.26 104343
中国联通 12.81 +0.21 +1.67 158933
中国电信 51.06 +0.68 +1.35 6651
中芯国际 5.47 +0.25 +4.79 4530
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”