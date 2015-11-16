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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 06:34 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 78.30 +2.45 +3.23 3495878

京东 28.81 +2.06 +7.70 26162961

新浪 46.71 +1.71 +3.80 934147

搜狐 52.59 +2.21 +4.39 367236

网易 145.83 -2.28 -1.54 1370319

百度 198.72 +4.77 +2.46 4208992

台湾

台湾积体电路 22.35 +0.46 +2.10 1806943

联电 1.84 -0.01 -0.54 217451

日月光 5.45 +0.04 +0.74 214259

硅品精密 6.70 +0.03 +0.45 255174

和信超媒体 0.58 -0.02 -3.33 139712

友达 2.70 +0.05 +1.89 228946

中华电信 29.97 +0.17 +0.57 43237

台湾国际航电 35.94 +0.55 +1.55 815368

香港

中国移动 58.78 +1.30 +2.26 104343

中国联通 12.81 +0.21 +1.67 158933

中国电信 51.06 +0.68 +1.35 6651

中芯国际 5.47 +0.25 +4.79 4530

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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