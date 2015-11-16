更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元扩大涨幅，美元指数升至七个月高位附近

(新增文末表格)

* 美元兑欧元上升近1%

* 分析师预计美联储和欧洲央行政策背离，将继续推高美元

* 美元兑日圆上涨，此前日本数据显示经济再度萎缩

路透纽约11月17日 - 美元周一大涨，市场摆脱周末巴黎恐袭带来的担忧，且投资者继续预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久将会升息。

纽约早盘对周五晚巴黎恐袭的担忧在上午的交易中减弱，因欧洲股市抹去早盘跌幅，且美股表现良好，恐袭忧虑将带动避险资产买需的预期并没有成为现实。

“在周五巴黎发生恐袭的背景下，许多人并没有预计到股市对这一桩事件的反应如此冷静，”Merk Hard Currency Fund总裁和投资组合经理Axel Merk说。

Merk说，巴黎恐袭发生在上周五，市场有整个周末的时间去消化恐袭的详情，从而避免了跳膝反应。在这种情况下，投资者周一返回市场，焦点放在美元兑其他主要货币的基本面上；但他认为美元涨势过度。

在早盘反弹后，欧元兑美元 跌至六个半月低位附近，下挫近1%，报1.0678美元。

美元指数 上涨0.45%，报99.460，升穿在11月6日意外强劲的美国非农就业报告公布后所触及的七个月高位。

交易商认为，欧洲央行总裁德拉吉的讲话暗示，央行将在下月进一步放宽货币政策，可能进一步下调现已为负的存款利率，和扩大资产购买计划规模。

最近的一次路透调查访问了逾80位分析师，他们预计美联储在12月15-16日今年最后一次政策会议上调短期借贷利率的机率为70%，10月时的调查显示12月加息的机率为55%。

美元兑日圆 周一上涨，攀升0.5%，至123.23日圆，受助于数据显示日本经济在7-9月萎缩幅度大于预期，为连续第二个季度萎缩。

11月迄今，美元兑日圆上涨约2%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0684 1.0777 -0.86 -11.68 1.2097

美元/日圆 123.15 122.62 +0.43 +2.90 119.68

欧元/日圆 131.61 131.87 -0.20 -9.09 144.77

美元/瑞郎 1.0091 1.0062 +0.29 +1.51 0.9941

英镑/美元 1.5198 1.5231 -0.22 -2.41 1.5573

美元/加元 1.3328 1.3322 +0.05 +14.72 1.1618

澳元/美元 0.7094 0.7129 -0.49 -13.15 0.8168

欧元/瑞郎 1.0787 1.0825 -0.35 -10.30 1.2026

欧元/英镑 0.7026 0.7061 -0.50 -9.40 0.7755

新西兰元/美元 0.6487 0.6544 -0.87 -16.80 0.7797

美元/挪威克朗 8.6930 8.6743 +0.22 +16.34 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2932 9.3504 -0.61 +2.81 9.0392

美元/瑞典克朗 8.7269 8.6940 +0.38 +11.95 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3233 9.3463 -0.25 -1.54 9.4688